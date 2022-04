David Leisterh, le Président du MR bruxellois est déjà en campagne

Depuis quelques semaines, voire quelques mois, le parti du Mouvement réformateur se prépare en vue des différentes élections de 2024. David Leisterh était l’invité de +d’Actu sur BX1.

Après un premier congrès, la campagne pour les élections communales, régionales et fédérales du parti est lancée. Si ce lancement peut être jugé trop tôt, pour David Leisterh, Président du Mouvement Réformateur bruxellois, il est nécessaire de commencer rapidement pour être prêt en 2024. “Je crois que toute réussite a des débats qui doivent être modestes et mon Parti quand je l’ai repris en charge à Bruxelles, connaissait une situation électorale qui n’était pas des meilleurs. On n’avait pas d’élections communales, ni régionales, ni fédérales exceptionnelles, il faut le reconnaître. Et donc on a tout un travail de reconstruction en interne, mais aussi de travail de terrain pour aller dans les quartiers là où on ne nous a pas assez vus, qu’on a un peu déçu. On ne fait pas ce travail-là deux semaines avant les élections“. Pour le Président du MR bruxellois, il faut au minimum deux ans pour faire ce travail préparatoire.

De nouvelles têtes à Bruxelles

Pour le moment, les futures nouvelles têtes de listes sont en train d’être finalisées. Elles proviendront de différentes communes, il n’y aura pas que des jeunes et l’objectif sera de modifier un peu l’image du mouvement réformateur. “Les communes, je vous en cite quelques-unes, il y aura par exemple Auderghem, Schaerbeek, ou Saint-Gilles, qui sont les communes où, c’est vrai, nous avons un rôle à jouer, mais pas que là. Puis, ça ne sera pas que des jeunes. Il y aura beaucoup plus de jeunes, mais ça ne sera pas que des jeunes. Je crois que c’est important de comprendre qu’il faut qu’il y ait une diversité aussi à ce niveau-là. Et enfin, je ne vais pas vous dire qu’il y aura plus de diversité, je vais vous dire qu’il y aura plus de normalité sur nos listes“.

Actuellement, il est encore trop tôt pour connaître les noms de futurs candidats.

► Retrouvez en intégralité l’interview de David Leisterh

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley