David Leisterh craint que de lourdes faillites touchent certains secteurs

Ce vendredi, David Clarinval, ministre des PME et des indépendants (MR) a été remplacé en dernière minute par David Leisterh, Président de la régionale Bruxelloise (MR). Ce dernier est revenu sur la crise financière qui touche les entreprises et qui risque de ne pas aller en s’arrangeant.

David Leisterh revient sur les onze mesures prises, il y a quelques mois par David Clarinval, pour aider les entreprises et qui viennent d’être prolongé. “On se rend bien compte qu’on est dans un budget de crise. Et ce budget risque, et j’espère que ce ne sera pas le cas, risque de devoir être prolongé courant de l’année prochaine“.

Parmi ces mesures, il y a un moratoire sur les faillites, un chômage temporaire de crise dans les entreprises ou encore, un droit passerelle pour les indépendants. Des mesures qui ressemblent à celles prises lors de la crise Covid. Mais pour le Président de la régionale, cette crise actuelle est bien pire que celle qui vient de passer. “Les pouvoirs publics ont pu pendant le covid sortir pas mal de fond, pas mal de moyens, à tous niveaux confondus, pour aider, en urgence, les entreprises et les citoyens. Ici, on fait face à une deuxième vague de crise“. Et une crise plus lourde pour deux raisons. “Un, c’est que ça vient après déjà une première crise qui est toute chaude. Et deux, il y a la facture énergétique et à partir de janvier, il y a une série d’entreprises qui vont justement avoir ces indexations d’environ 10 %“.

Pour David Leisterh, le gros risque maintenant, ce sont les faillites, qui seront, selon lui beaucoup plus importantes que lors du Covid. “Je crains qu’il y ait, ici, de lourdes faillites dans certains secteurs qui sont parmi les plus touchés“. Il fait référence, entre autres, aux boulangers qui ont une consommation énergétique déjà très forte.

■ Camille Paillaud / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley