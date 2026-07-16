Crise du logement: une “soupière du budgétarisme” remise au gouvernement bruxellois

Laurent d’Ursel, secrétaire politique du Syndicat des immenses, a remis jeudi matin la “soupière du budgétarisme” au cabinet du ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR), en l’absence du gouvernement régional, réuni au même moment à Val Duchesse.

Cette action symbolique s’inscrit dans une mobilisation plus large contre la vente de plusieurs immeubles publics destinés au logement social. Le prix, présenté comme le “Prix 2026 du budgétarisme”, dénonce la politique budgétaire de l’exécutif bruxellois et, en particulier, la vente annoncée de bâtiments publics destinés à être transformés en logements sociaux. Après avoir constaté l’absence des ministres, Laurent d’Ursel a remis la soupière au cabinet du ministre-président.

L’action intervient quelques jours après l’annonce d’une procédure en référé introduite par le Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), la Fédération bruxelloise unie pour le logement (FéBUL) et la Fédération des services sociaux (FdSS) contre la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).

> “C’est irresponsable”: un recours contre la vente de deux immeubles publics à Woluwe-St-Lambert et à Schaerbeek

Les associations contestent la mise en vente de deux immeubles situés avenue Ariane à Woluwe-Saint-Lambert et rue des Palais à Schaerbeek. Selon elles, ces bâtiments, acquis dans le cadre de la politique régionale du logement, devaient être reconvertis en logements sociaux. Elles soulignent que 62.234 ménages figurent actuellement sur la liste d’attente pour un logement social à Bruxelles et estiment que la vente de ce patrimoine public compromet la capacité de la Région à répondre durablement à la crise du logement.

Cette initiative judiciaire prolonge la campagne lancée le 24 juin dernier, lorsqu’une centaine de citoyens, d’associations et d’acteurs du secteur s’étaient rassemblés à Schaerbeek pour réclamer l’arrêt des ventes et la préservation du patrimoine public destiné au logement social.

Belga – Photo : Instagram – @syndicat_des_immenses