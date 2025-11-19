Crise chez Ecolo : Marie Lecocq annonce que le duo de présidents démissionne

La co-présidente du parti Ecolo, Marie Lecocq, a annoncé mercredi matin au micro de La Première (RTBF) qu’elle remettrait sa démission aux militants.

“Nous remettons collectivement notre mandat“, a-t-elle annoncé à propos du duo qu’elle forme, depuis l’an dernier, avec Samuel Cogolati à la présidence du parti écologiste. Ce sera désormais aux militants “de définir la suite de l’histoire“, a-t-elle précisé.

Vendredi, un “Conseil de Fédération”, le parlement interne du parti, est déjà prévu. Le duo y remettra donc son mandat, et, logiquement, des élections devraient être organisées pour élire de nouveaux présidents.

Crise totale

Ces dernières semaines, la crise était totale au sommet du parti écologiste francophone, au point de faire appel à un médiateur pour recoller les morceaux entre les coprésidents. Lundi, Samuel Cogolati avait proposé à Marie Lecocq une démission collective, juste avant un bureau politique lors duquel les deux ont finalement acté l’“impossibilité de poursuivre” la mission ensemble. Dans les faits, la suite restait floue, mais Marie Lecocq a désormais pris sa décision.

> Tensions chez Ecolo: Samuel Cogolati et Marie Lecocq annoncent “leur impossibilité de poursuivre leur mission ensemble”

“Cette séquence a assez duré et abime énormément le parti“, constate-t-elle au micro de la RTBF, mercredi matin. Lundi, “Samuel (Cogolati) a été clair sur sa volonté d’arrêter (…) Je le regrette. Mais l’engagement que nous avons pris, nous l’avons pris à deux devant les militants. Je vous annonce que je remettrai ma démission aux militants. C’est normal que nous nous tournions vers eux. (…) Nous remettons collectivement notre mandat.”

La responsabilité de cet échec est “évidemment partagée“, reconnait-elle. Mais elle précise regretter ce coup d’arrêt: “Je pense que nous avions encore de belles choses à écrire”.

> L’édito de Fabrice Grosfilley : le choix cornélien d’Ecolo

Rédaction avec Belga