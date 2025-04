CPAS d’Anderlecht : l’ex-conseiller DéFI Fernandez, dément avoir présidé le Comité Spécial du Service Social

Entendu par le groupe de travail de la Chambre consacré au CPAS d’Anderlecht, l’ex-président du Centre Public d’Action Sociale, Mustafa Akouz, avait affirmé lundi ne jamais avoir influencé une décision individuelle d’octroi d’aide sociale par le CPAS d’Anderlecht et avoir transmis systématiquement les demandes au service compétent pour l’analyse et le suivi

L’ex-conseiller de l’Action sociale DéFI d’Anderlecht José Fernandez a démenti jeudi avoir présidé le Comité Spécial du Service Social d’Anderlecht. Entendu par le groupe de travail de la Chambre consacré au CPAS d’Anderlecht, l’ex-président du Centre Public d’Action Sociale, Mustafa Akouz, avait affirmé lundi ne jamais avoir influencé une décision individuelle d’octroi d’aide sociale par le CPAS d’Anderlecht et avoir transmis systématiquement les demandes au service compétent pour l’analyse et le suivi.

► Lire aussi | CPAS d’Anderlecht: Denis Ducarme va transmettre à la justice des éléments en sa possession

Plusieurs membres du groupe de travail lui avaient notamment demandé, certains sur le ton du reproche, pourquoi il ne présidait le Comité Spécial du Service Social (CSSS) chargé d’accorder ou non le droit au revenu d’intégration sociale au nom du Centre et de se prononcer sur toutes les demandes d’aides (financières ou de guidances) individuelles. M. Akouz avait notamment répondu qu’il y avait renoncé pour y insuffler du pluralisme et une parité dans la composition – ndlr: des membres de l’opposition y siègent-. Les décisions qui y sont prises sont collégiales, avait-il ajouté, précisant: ” Qui m’a remplacé (au CSSS)? Il y a dans le Règlement d’ordre intérieur un article qui précise que c”est le vice-président du CSSS qui remplace le président en cas d’absence. Qui j’ai proposé au CSSS pour me remplacer et qui a siégé, je pense fin 2022 ou début 2023? C’est un membre de DéFI, José Fernandez”, avait-il précisé.

■ Notre dossier sur le CPAS d’Anderlecht

Jeudi, M. Fernandez a indiqué n’avoir jamais présidé le CSSS. Selon celui-ci, c’est Jean-Marie Haerten, représentant PS, qui présidait les réunions du CSSS, jusqu’au départ de Mustapha Akouz du CPAS d’Anderlecht.

Belga