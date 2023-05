Covid : une “empreinte immunologique” permet de prédire le risque de décès

La COVID-19 a laissé une empreinte mortelle chez les personnes âgées les plus fragiles. Le secret, se cache-t-il dans la muqueuse nasale ? Les recherches de Johan Van Weyenbergh de la KULeuven semblent le prouver. Il était invité dans le 12h30 ce jeudi pour en parler.

C’est une découverte importante dans la recherche contre le Covid 19. Johan Van Weyenbergh et son équipe ont découvert une sorte d’empreinte immunologique qui prédit le risque de décès chez les personnes qui ont été infectées par le coronavirus. “Cette protéine s’appelle la IFN-β (une protéine cytokine, ndlr). On la connaît très bien, depuis quelques décennies. (…) Elle nous protège contre les virus“, explique le chercheur.

Le fait que cette protéine, censée protéger, soit prédicatrice de mortalité de la Covid est une surprise. Celle-ci ce retourne contre la personne : “Au lieu de nous protéger, elle provoque une inflammation et commence à endommager les muqueuses nasales et puis les poumons“, clarifie Johan Van Weyenbergh.

Les analyses des prélèvements de muqueuses démontrent que plus la quantité de protéine cytokine est élevée, plus elle est susceptible de provoquer le décès.

Pour arriver à ces résultats, son équipe s’est intéressé à trois maisons de repos situées Nivelles, Liège et Zaventem, où une importante épidémie de Covid s’était manifestée. Un cinquième des résidents qui avaient été testés positifs ont perdu la vie dans ces homes.

Cette découverte permet de tirer des leçons pour l’avenir et de mieux réagir lors de prochaines pandémies. L’approche multidisciplinaire a notamment permis de conclure que les futurs vaccins pourraient être différents : “La nouvelle forme de vaccins administrés pour les maladies respiratoires serait le spray nasal. On pourrait déclencher une réponse immunitaire plus vite et plus efficace. On sait que les vaccins actuels protègent bien contre les hospitalisations et la mortalité, mais pas aussi bien contre la transmission“, termine l’invité.

■ Interview de Johan Van Weyenbergh réalisé par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12h30