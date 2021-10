Covid Safe Ticket obligatoire : la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles passe aux contrôles

La phase de sensibilisation, c’est terminé ! La police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles vérifiera dès la semaine prochaine que les établissements qui ont l’obligation de demander le pass sanitaire respectent la règle et procèdera aux sanctions en cas d’infraction.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué ce mercredi Ilse Van De Keer, porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles, au micro de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.

Depuis le 15 octobre, le Covid Safe Ticket (CST), le pass sanitaire belge, a été élargi à Bruxelles et est devenu obligatoire dans certains établissements de l’Horeca mais aussi dans ceux des secteurs culturel et sportif, dans les discothèques, et dans d’autres lieux encore. Après deux semaines de sensibilisation, les policiers passeront dorénavant aux contrôles, avec verbalisations possibles à la clef , annonce la zone. “À partir du 1er novembre et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, on aura des patrouilles sur le terrain qui seront là pour vérifier que les contrôles du CST sont bien faits à l’entrée des établissements concernés”, confirme Ilse Van De Keer.

Les contrôles seront réalisés auprès des professionnels. “On va voir si les tenanciers, par exemple, demandent bien le CST et l’identité des personnes concernées”.

En cas d’infraction, les professionnels encourent entre 50 et 2.500 euros d’amende. Pour les visiteurs qui ne respectent pas les règles, elle est de 50 à 500 euros.

Les clients aussi seront contrôlés, précise encore la porte-parole. “Il y a des personnes qui n’utilisent pas leur propre CST. Elles font usage d’un CST qui appartient à une autre personne. Il est donc important de vérifier aussi l’identité des personnes qui rentrent dans ces établissements.”

A.V. – Photo d’illustration : Belga