Covid-19 : les contaminations en hausse mais rien d’inquiétant

Avec un taux d’incidence de 308 cas sur les 14 derniers jours, la Cocom a décidé de faire un point sur la situation épidémiologique en Région bruxelloise. Oui, les contaminations augmentent. Non, il ne faut pas s’inquiéter.

Trois mois sans que Inge Neven, la responsable de la cellule Covid-19 à la Cocom ne tienne un point sur la situation épidémiologique en Région bruxelloise. Si aujourd’hui il a été décidé d’informer à nouveau, c’est à cause de la remontée de cas.

►Les nouveaux cas de Covid-19 repartent à la hausse : la faute aux sous-variants d’Omicron ?

Sur les 4 derniers jours, le taux d’incidence pour Bruxelles a grimpé jusqu’à 410 cas, ce qui est plus que l’an dernier à la même époque. Le taux de reproduction du virus atteint 1,2, ce qui montre bien que l’épidémie repart. “Nous avons repris les activités sociales et le masque n’est plus obligatoire dans la majorité des lieux, explique Inge Neven. Cela est en partie la cause de cette remontée.” Ajoutez à cela les nouveaux variants plus contagieux et la démonstration est imparable.

Pas de crainte dans les hôpitaux

Avant de tirer la sonnette d’alarme, il faut tout de même jeter un coup d’œil aux hospitalisations. Il est vrai qu’elles augmentent puisqu’à Bruxelles, 162 lits sont occupés par des patients qui ont contracté le covid. Cependant, 50% sont hospitalisés pour une autre raison, mais ils ont été testés positifs. Au niveau des unités de soins intensifs, 4% des lits sont occupés par des patients covid.

“On voit aussi que la situation reste stable dans les maisons de repos, ajoute Inge Neven. Le virus circule principalement auprès de la population active qui a des activités sociales, mais cela ne conduit pas nécessairement à une hospitalisation.”

Rester vigilant

La Région dispose toujours de deux centres pour la vaccination et le testing (Pachéco et Molenbeek). Il est aussi possible de se faire tester dans les laboratoires privés. La capacité est actuellement suffisante et pourrait être rapidement augmentée en cas de hausse de la demande.

►Pour connaitre la liste des centres de test et de vaccination, c’est ici

Idem pour les agents au tracing. 25 sont toujours au call-center et 24 font des visites de terrain. Actuellement, pour les personnes de 18 à 31 ans, un sms est envoyé. Les 32-55 ans sont appelés et les plus de 55 ans ont droit à une visite de terrain pour leur rappeler les consignes en cas de contamination et surtout s’assurer qu’ils peuvent rester en quarantaine.

Pas de 4e dose généralisée

En juillet, une invitation pour une 4e dose sera envoyée pour les plus de 80 ans et les immunodéprimés. “Nous n’avons pas de recommandation du Conseil supérieur de la santé pour généraliser une 4e dose à l’ensemble de la population, ajoute le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). Nous restons évidemment attentifs à l’évolution de l’épidémie, mais à ce stade, ce n’est pas nécessaire. Le vaccin protège toujours bien des formes sévères et d’autres vaccins plus efficaces contre les variants actuels devraient arriver prochainement sur le marché.”

Par contre, le ministre insiste sur la recommandation du port du masque dans les endroits très fréquentés et avec une mauvaise ventilation, comme les transports en commun. Quant aux personnes malades, elles doivent toujours se placer 7 jours en quarantaine et porter 3 jours le masque ensuite. Les personnes vivant sous le même toit doivent aussi rester prudentes dans leurs contacts sociaux.

V.Lh. – Photo: Belga/Eric Lalmand