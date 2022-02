Covid-19 : le pic de la vague Omicron est dépassé mais le virus circule encore beaucoup

Le pic de la vague Omicron est dépassé mais les contaminations dues à ce variant se poursuivent et augmentent encore, avec plus de 5000 cas positifs par jour, a indiqué Inge Neven, la directrice du service hygiène de la Cocom à l’occasion de la conférence de presse hebdomadaire de l’organisme.

Le taux d’incidence continue d’augmenter avec 5718 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Le nombre d’hospitalisations est en légère hausse également, tandis que le taux de positivité, soit le nombre de tests positifs sur le total de tests effectués, tend à se stabiliser (44,2%), comme le nombre de décès (35 en moyenne par semaine).

► Découvrez les derniers chiffres de l’épidémie et de la vaccination en Région bruxelloise

67.000 personnes vont perdre leur CST début mars

Sur le front vaccinal, 60% des Bruxellois, et 73% des plus de 18 ans, ont reçu deux doses de vaccin. Pour ce qui est de la dose booster, 32% des Bruxellois l’ont reçu, 41% des plus de 18 ans et 80 % des plus de 65 ans. Inge Neven rappelle l’importance de cette troisième dose. 67.000 Bruxellois se retrouveront sans CST le 1er mars, faute de couverture vaccinale suffisante ou d’un certificat de rétablissement valide. Tous les centres de vaccination sont désormais accessibles sans rendez-vous pour les personnes de plus de 18 ans, à l’exception de l’Hôpital militaire. Précisons encore que les personnes qui ont été testées positives doivent attendre 14 jours après leur test avant de se faire vacciner. Pour les contacts à haut risque, il est recommander de patienter 4 jours avant de recevoir l’injection.

