Course-poursuite à travers plusieurs communes ce mercredi soir: le conducteur sous influence de stupéfiants a été privé de liberté

Voiture de police Gyrophares - Illustration Belga Laurie Dieffembacq

Un homme âgé de 24 ans a été intercepté et privé de liberté mercredi soir après une course-poursuite avec la police alors qu’il conduisait sous influence de stupéfiants, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi.

Mercredi soir, l’attention d’une patrouille de la zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) a été attirée par un véhicule soupçonné d’être impliqué dans une transaction de drogue à Uccle“, a déclaré le parquet. “Lorsque la patrouille a voulu procéder au contrôle du véhicule, le conducteur a pris la fuite.”

La police a alors pris le véhicule en chasse. Plusieurs autres zones de police ont été mises à contribution pour intercepter le fuyard, qui a parcouru plusieurs communes bruxelloises.

Sur le ring, à la sortie Jette (à Dilbeek), le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, qui a percuté des panneaux de signalisation avant de s’immobiliser“, a précisé le parquet, qui ajoute qu’aucun blessé n’est à déplorer

Le conducteur a été privé de liberté par la police, qui a trouvé 720 euros en liquide dans la voiture, et a été mis à disposition du parquet. Sous influence de stupéfiants, l’individu conduisait sans permis.

Belga – Photo : Belga Image

16 octobre 2025 - 16h38
Modifié le 16 octobre 2025 - 16h38
 

