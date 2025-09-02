Course-poursuite à Laeken : sept policiers ont été blessés

L’homme a été arrêté mais a laissé de gros dégâts derrière lui. Heureusement, personne n’est décédé après cette course-poursuite.

Nos confrères de Bruzz annoncent qu’une course-poursuite a eu lieu à Laeken ce lundi soir. Les faits se sont déroulés vers 19h00, après un appel pour une bagarre dans un café situé sur l’avenue Houba De Strooper. La police est arrivée lorsque qu’un individu a pris la fuite.

“L’homme a blessé un policier en le percutant délibérément”, explique Laura Demullier, du parquet de Bruxelles.

La police a ensuite pris l’individu en chasse, lequel a encore tenté de renverser plusieurs policiers. Heureusement, ils ont réussi à éviter la voiture de justesse.

“Pendant sa fuite, l’homme a également endommagé une vingtaine de véhicules, grillé plusieurs feux rouges et emprunté une rue à contresens”, précise encore le parquet.

Finalement, l’homme a été interpellé, mais il a laissé de nombreux dégâts derrière lui. “Au total, sept policiers ont été blessés. Certains d’entre eux seront hors service pendant trois à six jours.”

Une enquête est en cours, mais l’homme est soupçonné d’entrave malveillante à la circulation, de tentative de meurtre, de rébellion armée et d’ivresse publique. Il a été placé à la disposition du parquet.

Rédaction