Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Coups de couteau rue de la Fourche dans le centre-ville : une personne blessée

POLICE

Une personne a été blessée par arme blanche dans la nuit de mardi à mercredi rue de la Fourche, dans le centre de Bruxelles. Les services de secours et de police ont été appelés sur les lieux durant la nuit, a indiqué la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keer.

Nos équipes se sont immédiatement rendues sur place et y ont trouvé une personne blessée. Cette victime a été transférée à l’hôpital“, précise la porte-parole. Selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, une ambulance simple a été envoyée pour prendre en charge un blessé léger.

L’état de santé exact de la victime n’a pas été détaillé davantage à ce stade. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

Aucun élément supplémentaire n’était disponible mercredi matin concernant l’identité de la victime ou celle de l’auteur présumé des coups de couteau. Les circonstances précises dans lesquelles les faits se sont produits restent à éclaircir.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales