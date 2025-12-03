Coups de couteau rue de la Fourche dans le centre-ville : une personne blessée

Une personne a été blessée par arme blanche dans la nuit de mardi à mercredi rue de la Fourche, dans le centre de Bruxelles. Les services de secours et de police ont été appelés sur les lieux durant la nuit, a indiqué la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keer.

“Nos équipes se sont immédiatement rendues sur place et y ont trouvé une personne blessée. Cette victime a été transférée à l’hôpital“, précise la porte-parole. Selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, une ambulance simple a été envoyée pour prendre en charge un blessé léger.

L’état de santé exact de la victime n’a pas été détaillé davantage à ce stade. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

Aucun élément supplémentaire n’était disponible mercredi matin concernant l’identité de la victime ou celle de l’auteur présumé des coups de couteau. Les circonstances précises dans lesquelles les faits se sont produits restent à éclaircir.

Belga