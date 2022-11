Coupe du Monde au Qatar : le bar Kitty O’Shea diffusera les matches de manière “éthique”

Alors que plusieurs bars bruxellois ont déjà annoncé depuis des mois qu’il boycotteraient la Coupe du Monde au Qatar, en raison des nombreuses violations des droits humains et de son impact climatique, le bar Kitty O’Shea, situé en face de la Commission européenne opte pour sa part pour une diffusion sans publicités.

Citoyens, bars, communes, nombreux sont ceux et celles qui disent qu’ils boycotteront cette année la Coupe du monde de football, qui a débuté dimanche au Qatar. Ce Mondial 2022 est en effet le plus décrié de l’histoire : impact climatique, droits de l’homme, conditions de vie des travailleurs, période hivernale, etc.

“Des millions de fans se sont heurtés à la culpabilité sur la façon de soutenir leur équipe sans soutenir le régime despotique au Qatar. Chez Kitty, nous croyons que tous les fans de sport devraient pouvoir profiter de leur sport avec des amis et d’un bon verre“, indique le pub irlandais de Bruxelles sur sa page Facebook, comme le rapportent nos confrères de Bruzz.

Le bar Kitty O’Shea a donc, pour sa part, choisi de diffuser les matches de la Coupe mais “opte pour une projection éthique“.

L’établissement du boulevard Charlemagne dans le quartier Schuman, connu pour ses diffusions sportives, éteindra ainsi ses écrans pendant les publicités lors des matches.

“La publicité et le parrainage de la Coupe du monde valent des milliards et cet argent aide à soutenir les violations des droits de l’homme et la mort de travailleurs migrants au Qatar. Nous ne sommes qu’un seul pub, mais si tous les bars européens faisaient la même chose, alors les sponsors pourraient y réfléchir à deux fois avant de dépenser des milliards pour des publicités qui ne seront pas vues“, déclare le café.

La rédaction – Photo: Google Street View