Coupe du monde 2026: changement d’emplacement pour la fanzone d’Evere avant Belgique – Sénégal

Les supporters des Diables Rouges devront changer leurs habitudes à Evere pour le troisième match de la Coupe du monde face au Sénégal.

Après les deux premières rencontres diffusées sur écran géant au stade Saint-Vincent, la fanzone déménage sur le parvis du Cimetière de Bruxelles, avenue du Cimetière de Bruxelles à Evere.

Le site ouvrira ses portes à 19h, soit trois heures avant le coup d’envoi prévu à 22h. Un bar et un espace de restauration seront accessibles sur place. La commune appelle les supporters à respecter les lieux, les riverains et les consignes de sécurité afin que la soirée se déroule dans les meilleures conditions.

Rédaction