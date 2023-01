Coupe de Belgique : l’Union hérite de l’Antwerp en demi-finale

Les rencontres se disputeront par aller-retour les mercredis 1er février et 1er mars.

L’Union saint-gilloise s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football en s’imposant ce jeudi soir face à La Gantoise. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi midi par l’ancien Diable Rouge Thomas Buffel.

Il en ressort que les demi-finales opposeront l’Union à l’Antwerp et Zulte Waregem au FC Malines.

L’Union Saint-Gilloise, seule équipe encore en lice sur les trois fronts (championnat, Coupe et Europa League) n’a laissé aucune chance au tenant du trophée La Gantoise (4-0) jeudi en quarts de finale. L’Antwerp a infligé sa plus lourde défaite de la saison au leader du championnat Genk (0-3) qui remporta la Coupe en 2021. En championnat, l’Antwerp s’était imposé 4-2 face à l’Union, le 31 août. Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouvent au Parc Duden ce dimanche (18h30).

L’Antwerp a soulevé le trophée à trois reprises en 1955, 1992 et 2020. Le Great Old a perdu une finale en 1975. Le palmarès de l’Union comprend, outre ses 11 titres de champion, deux victoires en Coupe lors des 2e et 3e édition, il y a plus d’un siècle (1913 et 1914).

La Rédaction (avec Belga) – Photo : Belga