Coup d’accélérateur pour le chantier du RER à Watermael-Boitsfort

Le projet du RER a été tellement de fois reporté qu’on l’oublierait presque. Pourtant, il sera bien une réalité à Bruxelles. Ce n’est pas pour tout de suite, le chantier a longtemps été au ralenti. Mais maintenant qu’un permis a été délivré, les travaux s’accélèrent du côté de Watermael-Boitsfort.

Les ouvriers sont à pied d’œuvre sur la ligne qui relie Bruxelles à Ottignies. Depuis la reprise du chantier du RER en 2018, 60% des travaux ont été réalisés entre Boisfort et Watermael. “On a mis en service deux nouveaux quais vers Ottignies et vers Bruxelles, ainsi que deux nouvelles voies. On a élargi le pont de la rue de l’élan et on a également poussé un passage sous-voie en gare de Watermael pour permettre aux piétons et aux usagers faibles de circuler“, détaille Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel.

Fin novembre 2022, un permis d’urbanisme a été octroyé pour poursuivre la tranchée couverte de Boitsfort. Un tunnel long de 960 mètres qui jouxtera la rue des archives, “et qui permettra d’atténuer les nuisances liées au trafic des trains“, complète Jessica Nibelle. “Ce permis nous permettra également de poursuivre la construction des murs anti-bruits dont les fondations ont déjà été placées.”

Mais pour installer ces fondations, des arbres ont été abattus, au grand dam de certains riverains qui voient un mur de verdure disparaitre. De son côté, Infrabel explique qu’il s’agit d’une période de transition et qu’une partie de la plantation retirée sera replantée une fois que les murs anti-bruits seront installés. Une situation qui ne convainc pas entièrement les habitants qui pointent des décisions qui ne sont pas toujours coordonnées.

Selon Infrabel, la fin des travaux sur ce tronçon est prévue pour 2025 si tout va bien. Pour rappel, la première version du RER était prévue pour 2002.

■ Reportage de Maël Arnoldusen, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul