Watermael-Boitsfort : la colère des riverains suite à l’abattage d’arbres sur le chantier du RER

Plusieurs arbres ont été abattus rue des Archives, à Watermael-Boitsfort, suite aux travaux d’aménagement du RER. La commune et Infrabel se justifient.

Malgré une réunion de concertation l’an passé, les riverains sont sous le choc depuis l’abattage de plusieurs arbres la semaine dernière devant chez eux. Ils ne pensaient pas que les travaux allaient prendre cette tournure et déplorent la communication tant de la commune de Watermael-Boitsfort que d’Infrabel. Ceux présents à la réunion avec les deux parties avaient en effet compris que les arbres seraient conservés et que le mur anti-bruit installé le long du chemin de fer serait simplement construit à côté des voies, sans toucher à la végétation présente.

“On était face à un écran de verdure, depuis 70 ans, avec des oiseaux, des renards, énormément d’animaux qui passaient. Aujourd’hui, on se lève le matin avec une vue sur quatre voies de chemin de fer et du gravier. On n’a plus le chant des oiseaux, on n’a plus non plus la protection sonore des arbres quand les trains passent, ni leur protection solaire”, déplore Benoit Loosveld, l’un des habitants du quartier.

Interrogée, la commune se défend : “On était dans une intention d’abattre le moins d’arbres possible, ce qui a été fait puisque beaucoup d’arbres ont été conservés”, assure l’échevine de l’Environnement, Odile Bury (Ecolo). “Mais cette partie du talus était beaucoup plus basse que le reste de la rue, il était donc impossible de garder les arbres de manière sécurisée.”

De son côté, Infrabel, en charge des travaux, justifie l’abattage des arbres par le manque d’espace sur ce tronçon pour construire des murs anti-bruit, obligatoires. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire promet que le chantier actuel est une situation transitoire et que son but reste de verduriser le dispositif anti-bruit dans le futur. Les riverains, eux, en appellent à une meilleure communication.

■ Reportage d’Élodie Fournot