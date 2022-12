Corruption dans les institutions européennes : le parquet fédéral annonce de nouvelles perquisitions

Le parquet fédéral annonce que 20 perquisitions ont eu lieu depuis le début des opérations, alors que 6 personnes ont été interpellées, dont 4 ont été placées sous mandat d’arrêt.

Le parquet fédéral a communiqué ce lundi sur l’important dossier de corruption au sein des institutions européennes, révélé vendredi dernier par le quotidien Le Soir et le magazine Knack. Il confirme l’ouverture d’une enquête dirigée par un juge d’instruction bruxellois depuis plus de quatre mois pour corruption, blanchiment et organisation criminelle.

Vingt perquisitions ont eu lieu depuis le début des opérations, dont dix-neuf dans des résidences et bureaux et une dans les locaux du Parlement européen. Cette dernière perquisition, organisée ce lundi, avait pour but de saisir des données présentes sur les appareils informatiques de dix collaborateurs parlementaires, gelés depuis vendredi avec le concours des services de sécurité du Parlement européen, pour éviter que des données soient justement effacées suite au lancement de cette opération.

Selon le parquet fédéral, plusieurs centaines de milliers d’euros ont été saisis en trois lieux différents suite à ces perquisitions : 600 000 euros au domicile d’un suspect, plusieurs centaines de milliers d’euros dans une valise saisie dans une chambre d’hôtel à Bruxelles et 150 000 euros environ dans un appartement appartenant à un député européen.

Le parquet fédéral confirme l’interpellation de six personnes dont un parlementaire européen. Quatre d’entre elles, dont le parlementaire, ont été placées sous mandat d’arrêt et comparaîtront devant la chambre du conseil, mercredi.

Parmi les personnes interpellées, Le Soir et Knack ont révélé que la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili était concernée, tout comme l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, le syndicaliste Luca Visentini, un directeur d’ONG et un assistant parlementaire.

Roberta Metsola : “La démocratie européenne est attaquée”

Ce lundi soir, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola s’est exprimée lors d’un discours devant le Parlement. “La démocratie européenne est attaquée”, a-t-elle lancé, faisant part de sa “fureur, colère et tristesse” au sujet du scandale de corruption présumée, par le Qatar, de l’eurodéputée grecque Eva Kaili.

“Il n’y aura aucune impunité (…) rien ne sera mis sous le tapis”, a-t-elle promis, en annonçant une “enquête interne pour examiner tous les faits liés au Parlement” européen et faire en sorte que l’institution se réforme.

Gr.I. avec Belga – Photo : illustration Belga/Siska Gremmelprez