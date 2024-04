Contrôles systématiques, interdictions de lieu et transactions immédiates: la police détaille le dispositif au Peterbos

La commune d’Anderlecht, la zone de police Bruxelles-Midi et le parquet de Bruxelles ont mis, comme annoncé, en place un nouveau dispositif policier et judiciaire pour lutter contre le trafic de drogue et la violence qui y est liée dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, a détaillé mardi le parquet. Des mesures fortes sont prises telles que des contrôles d’identité dans le quartier, des interdictions d’y pénétrer pour les non-résidents et des transactions pénales immédiates pour des personnes qui seraient prises en flagrant délit de détention de drogue ou d’armes.

Depuis début mars, un partenariat a été mis en place entre la commune d’Anderlecht, la police fédérale et locale et d’autres partenaires étroitement liés à la sécurité et à la qualité de vie dans le quartier anderlechtois du Peterbos, quartier ayant récemment subi une forte pression due à la violence et à la consommation de drogues.

Lire aussi | Un mois après la mise en place des quinze hotspots, quel est le bilan dans les quartiers concernés ?

La zone de police Bruxelles-Midi détaille les mesures au Peterbos, pour toute personne présente dans le “périmètre” établi:

Actions policières visibles: la police patrouillera dans le quartier à différents moments de la journée et mènera des actions organisées, tant en matière de drogue que de sécurité routière.

la police patrouillera dans le quartier à différents moments de la journée et mènera des actions organisées, tant en matière de drogue que de sécurité routière. Interdiction de lieu pour les personnes ne résidant pas dans le quartier: la police peut interdire l’accès au quartier (périmètre) jusqu’au 16 mai 2024 à toute personne qui n’y réside pas. Cette mesure peut être renouvelée à chaque fois pour une durée de 2 mois.

la police peut interdire l’accès au quartier (périmètre) jusqu’au 16 mai 2024 à toute personne qui n’y réside pas. Cette mesure peut être renouvelée à chaque fois pour une durée de 2 mois. Contrôle d’identité systématique et fouille de sécurité : toute personne entrant dans le « périmètre » de Peterbos (voir carte) peut à tout moment être invitée à s’identifier et faire l’objet d’une fouille de sécurité.

toute personne entrant dans le « périmètre » de Peterbos (voir carte) peut à tout moment être invitée à s’identifier et faire l’objet d’une fouille de sécurité. Saisie: tous les objets dangereux ou incitant à la consommation de drogues peuvent être saisis.

En outre, il est interdit de de consommer de l’alcool dans les lieux publics, ans l’ensemble de la commune d’Anderlecht (et donc pas seulement au quartier du Peterbos).

Des accords administratifs/policiers ont également été conclus avec l’Office des étrangers, qui met à disposition des places dans les centres fermés pour expulser du territoire les criminels de la drogue qui se trouvent illégalement dans notre pays.

Lire aussi | Des mesures de sécurité particulières dans 15 hotspots

Les arrêtés communaux seront revus tous les deux mois et renouvelés si nécessaire, les autres mesures resteront en vigueur aussi longtemps que nécessaire.