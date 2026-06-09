Contestation dans l’enseignement : aucune école n’a demandé à reporter ou adapter les épreuves externes, selon Glatigny

Alors que la fin de l’année est perturbée par un mouvement de grogne des enseignants, aucune école et aucun pouvoir organisateur n’a demandé à ce stade à reporter ou adapter la tenue des épreuves certificatives externes (CEB, CE1 et CESS), a indiqué lundi la ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR).

Interrogée en commission du parlement sur les garanties d’équité face à ces épreuves, alors que tous les élèves n’ont pas tous reçu le même bagage en raison des grèves, la ministre s’est voulue rassurante. “Le cadre actuel contient déjà les garanties nécessaires pour permettre aux conseils de classe de statuer dans l’intérêt des élèves, y compris dans l’hypothèse où certaines épreuves externes seraient perturbées ou dans le cas où tous les élèves n’auraient pas réalisé tous les apprentissages en raison des grèves”, a précisé Mme Glatigny en réponse à des questions d’Ibrahim Dönmez (PS) et Barbara Trachte (Ecolo).

Si la législation communautaire impose aux écoles d’organiser ces épreuves, celle-ci permet aussi de tenir compte d’éventuelles “situations exceptionnelles“, a précisé la ministre. “Le conseil de classe conserve la possibilité d’apprécier la maîtrise des compétences concernées par le biais d’un dossier pédagogique comprenant les bulletins, l’évaluation continue au cours de l’année, les rapports circonstanciés des enseignants et tout élément pertinent qui permet d’apprécier les acquis de l’élève“, a-t-elle souligné.

Alors que plusieurs écoles ont déjà annoncé ne pas organiser tout ou partie des examens internes en signe de protestation contre les mesures d’économies prises par le gouvernement, le doute s’installe à présent également sur la bonne organisation des épreuves certificatives externes.

Si les écoles sont bien tenues de les organiser, les directions pourraient toutefois se retrouver dans l’impossibilité matérielle de les organiser si un nombre insuffisant d’enseignants devaient être présents pour les surveiller et/ou les corriger. “Je fais totale confiance aux enseignants pour évaluer la situation de chaque élève avec professionnalisme et je remercie celles et ceux qui restent mobilisés au service des apprentissages des élèves”, a encore dit lundi Mme Glatigny. “L’annulation des épreuves certificatives externes pénaliserait les élèves en difficulté. En particulier, je rappellerais que les résultats au CEB sont utilisés pour attribuer le soutien en termes d’accompagnement renforcé aux élèves qui vont arriver en 1e secondaire“, a-t-elle insisté.

Les épreuves certificatives externes doivent normalement débuter le 18 juin prochain pour le CEB (destiné aux élèves en fin de 6e primaire), et le lendemain pour le CE1D (fin de 2e secondaire) et le CESS (fin de 6e secondaire). Au total, ce sont quelque 150.000 élèves qui sont concernés cette année par ces épreuves.

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Belga