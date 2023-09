Consommation d’alcool interdite à Saint-Gilles : pour le bourgmestre, “ce n’est pas une solution en soi”

Depuis fin juin, il n’est plus possible de consommer dans l’alcool dans les rues de Saint-Gilles. Cette mesure mise en place par la Commune a finalement été prolongée pour trois mois encore. Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Parmi les quartiers prisés des consommateurs d’alcool, on retrouve surtout les alentours de la gare du Midi, ou encore le Parvis de Saint-Gilles. Pour Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles : “Ce n’est pas une solution en soi, mais un outil de prévention et d’intervention.” Il regrette le manque de proactivité dans l’application de cette mesure, liée au sous-effectif.

La prolongation de la mesure, de trois mois, est appliquée sur une partie de territoire déterminée. “C’est aux alentours de la Porte de Hal. Avec cette mesure, on parle de proportionnalité. Si quelqu’un boit une bouteille de manière festive, c’est ok, c’est pour ceux qui se mettent dans des états terribles et causent des bagarres”, explique Jean Spinette.

En effet, la sécurité et la propreté du quartier sont au cœur des débats depuis cet été, notamment avec l’annonce d’un plan en 22 points par le fédéral, concernant la gare du Midi. Ainsi, cette mesure a pour objectif d’éviter le harcèlement de rue et la violence. “Ça a l’air liberticide, mais ça l’est aussi pour les autres qui ne peuvent plus sortir en sécurité de chez eux”, affirme le bourgmestre.

■ Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles au micro de Fabrice Grosfilley