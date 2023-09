Connaissez-vous le code de la route? Le GRACQ lance son quizz et vous met au défi !

Du 15 au 30 septembre, le GRACQ, qui agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, vous propose de relever un défi, et de répondre à 15 questions abordant le thème du code de la route avec humour. Laurence Lewalle, directrice du GRACQ était l’invitée du 12h30.

À l’occasion du dimanche sans voiture, qui intervient à la fin de la semaine de la mobilité, la circulation automobile non autorisée sera interdite en Région bruxelloise entre 9h30 et 19h. L’occasion parfaite pour remettre en état son vélo et de partir à l’aventure de la Ville. Mais connaissez-vous réellement le code de la route ? Pour en être sûrs, rien de plus simple. Le GRACQ lance pour vous un quizz en ligne, de 15 questions pour découvrir, ou se rappeler les règles qu’on a oubliées. “On a fait le test ce matin, et on ne connaît plus le code. En raison des aménagements cyclables qui se sont effectués après l’examen, les piétons, cyclistes ou automobilistes ont des lacunes”, explique Laurence Lewalle.

Celle-ci affirme que le chaos sur les pistes cyclable, n’est pas lié au moyen de transport, mais à la connaissance individuelle des règles. De plus, les cyclistes sont de plus en plus nombreux dans notre environnement, et ont besoin d’aménagement spécifique. Le GRACQ, est soutenu par 18 000 personnes et peut compter sur le soutien de 3000 bénévoles actifs sur le terrain à Bruxelles et en Wallonie.

Concernant l’opération T’as le Code le code de la route, chaque jour, 25 groupes se déplaceront dans le pays. Demain, le rendez-vous est fixé à Uccle et pour dimanche ce sera porte de Ninove. “Le jeu est sous la forme de papier qu’on tire au sort, et on discute ensuite autour du sujet.”

■ Interview de Laurence Lewalle, directrice du GRACQ, au micro de Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez