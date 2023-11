Conflit israélo-palestinien : le Kern arrête la position diplomatique belge et annonce des mesures

Le gouvernement réuni en comité restreint a confirmé mercredi sa position diplomatique à propos du conflit qui oppose Israël et le Hamas. Quelques mesures concrètes seront prises mais à cette heure il n’est pas question d’interdiction d’importation de produits venant des Territoires palestiniens occupés comme l’ont proposé plusieurs partis. Les travaux sur la différenciation de ces produits se poursuivront toutefois, a assuré une source.

Le gouvernement a arrêté sa position lors des réunions du 13 et 20 octobre. Elle a déjà été exprimée par le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, au parlement et à l’occasion de déclarations publiques. Dans l’Union européenne, la Belgique fait partie des pays les plus en pointe en vue d’arrêter la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza. Elle a soutenu le 27 octobre une résolution des Nations Unies demandant une trêve humanitaire aux côtés de sept autres pays de l’UE.

Parmi les mesures supplémentaires qui seront prises figure la mise en place d’une table ronde de discussion rassemblant les représentants des communautés juives et palestiniennes sous l’égide de la secrétaire d’État à l’égalité des chances, Marie-Colline Leroy. Ce, en vue de promouvoir le dialogue intercommunautaire en Belgique.

La Belgique s’engage par ailleurs à accueillir des femmes et des enfants gazaouis gravement blessés à l’hôpital de Neder-Over-Heembeek, à fournir 5 millions d’euros à la Cour pénale internationale, à faire livrer des médicaments à Gaza par l’intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, et à destination de la population locale et des otages retenus par le Hamas et, enfin, apporter de l’aide via la Défense aux hôpitaux égyptiens.

Les socialistes, les écologistes et le CD&V soutiennent également des mesures touchant les produits en provenance des Territoires palestiniens occupés. Le CD&V a annoncé le dépôt d’une proposition de loi en interdisant le commerce. Il n’en est pas question pour le moment, faute de consensus. Les libéraux, en particulier le MR, s’y montrent opposés. Conformément à l’accord de gouvernement, il faudra toutefois poursuivre le travail sur la différenciation de ces produits. Un engagement qui avait déjà été pris en mai 2021 lors d’une précédente crise entre Israël et le Hamas ainsi qu’entre Arabes et Juifs israéliens.

BX1 – Photo : Belga