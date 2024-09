Concours de médecine et dentisterie: 906 femmes admises pour 614 hommes

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) a livré les résultats de la deuxième édition du concours d’entrée aux études de médecine et de dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur les 1.520 candidats admis, une majorité (60%) sont des femmes.

Sur les 5.205 inscriptions enregistrées pour l’épreuve du 28 août dernier, 4.411 ont fait l’objet d’une délibération. Au terme de celle-ci, 1.520 candidates et candidats ont été admis par le jury, dont 1.346 en sciences médicales (dont 201 personnes non-résidentes) et 174 en sciences dentaires (26 personnes non-résidentes). En termes de répartition des genres, 799 femmes sont admises en médecine pour 547 hommes, et 107 femmes en dentisterie pour 67 hommes. Par ailleurs, le jury a statué sur 7 cas de non-respect des consignes et a pris la décision d’annuler les épreuves concernées, précise l’Ares lundi dans un communiqué.

Parmi les lauréates et lauréats, 1.124 présentaient le concours pour la première fois en médecine et 125 en dentisterie. Tandis que 222 lauréates et lauréats présentaient le concours pour la deuxième fois en médecine et 49 en dentisterie. Le principe du concours veut que les 1.520 candidats les mieux classés ont l’opportunité de débuter des études de médecine ou de dentisterie. Le taux de personnes non-résidentes était plafonné comme l’an passé à 15 % maximum du nombre total d’admissions.

L’épreuve comportait un total de 80 questions à choix multiples. Celles-ci couvraient six matières : 4 matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques), d’une part, et 2 matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (évaluation des capacités de raisonnement, évaluation de la capacité́ à communiquer), d’autre part. Les résultats individuels détaillés et les copies des examens peuvent être consultés en ligne par les candidates et candidats via leur compte en ligne. Les personnes admises peuvent y télécharger l’attestation d’admission qui leur permettra de finaliser leur inscription dans leur université.