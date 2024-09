Communales : A Woluwe-Saint-Pierre, la liste DéFI, tirée par François De Smet se profile en alternative

L’ex-président de DéFI, François De Smet tirera, comme pressenti, la liste des amarantes à Woluwe-Saint-Pierre, devant la psychologue Dominique Saels, le député régional Jonathan de Patoul, l’avocate Anne-Sophie Brulein, et Stanislas de la Vallée Poussin, analyste financier de profession.

On notera aussi la présence de candidats d’ouverture : Constance Adonis Villalon, présidente de DierAnimal, à la sixième place, et l’ancienne présentatrice de la RTBF Sylvie Rigot, vingtième. Présentant la liste “DéFI- L’alternative” et son programme, vendredi, François De Smet, s’est ouvertement affiché en candidat-bourgmestre.

“DéFI se doit de proposer une alternative au bloc massif, conservateur MR-VLD-Engagés (dont l’alliance est annoncée, ndlr), lié par un ‘mariage arrangé’ de la méfiance, et qui entend tranquillement se partager le pouvoir se préparant à mettre la commune sous cloche”, a commenté le chef de file des amarantes.

Selon lui, la ligne de DéFI l’Alternative tient un “libéralisme de progrès et de cœur, qui entend investir là où c’est nécessaire; un dynamisme, et une bonne gestion qui font historiquement leurs preuves dans des communes voisines”. DéFI l’Alternative veut utiliser au mieux les atouts de la commune grâce à la participation citoyenne et à la bonne gouvernance. Elle défendra le bien-être et la santé (ex: lutte contre le survol), la mobilité, et la propreté publique (“la commune doit avoir plus d’autorité en la matière”),…

Enfin, DéFI soutient être “le seul bastion face au nationalisme flamand. Face à un gouvernement De Wever qui s’attaquera frontalement aux Bruxellois et Bruxelloises, il faut que nos communes résistent…Le bloc conservateur en face de nous ne sera pas un rempart contre cette nouvelle menace venant du fédéral, mais un allié”, a encore dit François De Smet.

DéFI compte aujourd’hui un conseiller communal, une conseillère CPAS et une échevine, Carine Kolchory, en charge du Logement, des Affaires sociales et de la Santé

Belga