Communales 2024 : le vote reste obligatoire pour les néerlandophones inscrits en Région bruxelloise

Si en Flandre le vote n’est plus obligatoire, ce n’est pas le cas en Région bruxelloise. Ainsi, francophones et néerlandophones sont attendus aux urnes ce dimanche. Cette nouveauté sème la confusion.

Voter est un devoir auquel de nombreux citoyens répondent avec plaisir, mais d’autres, confient être en faveur d’un vote facultatif comme en Flandre. En effet, il s’agit de la première région à avoir adopté ce changement, et la Belgique est l’un des derniers pays où le vote est obligatoire. Cette obligation ne concerne que les citoyens belges, et les étrangers vivants ici et inscrits au préalable. De plus, il faut avoir plus de 18 ans et ne pas être déchu de son droit de vote.

Lors des dernières élections communales à Bruxelles, environ 16% des électeurs inscrits ne s’étaient pas rendu aux urnes.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli