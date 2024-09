Communales 2024 : Ecolo-Groen présente sa liste à Auderghem qui sera tirée par l’échevine Elise Willame

La liste Ecolo-Groen Auderghem a été présentée officiellement le 28 août. Celle-ci compte 33 Auderghemois.es qui ont une ambition claire : “Faire d’Auderghem une commune où il fait bon vivre, grandir et vieillir. Une commune dynamique, durable, offrant des services adaptés à tous les âges”.

A la tête de la liste, on retrouve l’échevine de l’Enseignement, Elise Willame qui tire le bilan suivant de la participation d’Ecolo-Groen dans la majorité communale : “Soupes gratuites dans les

écoles, pop-up store, activités parascolaires en néerlandais, plaine de jeux inclusive, ramassage scolaire à vélo… autant de projets que j’ai portés avec Lieve Jorens et nos équipes communales

durant ces six dernières années. Maintenant, avec tou·te·s les candidat·e·s Ecolo-Groen, nous comptons accélérer ce mouvement pour rendre nos quartiers plus vivants, nos rues plus

vertes, nos déplacements plus aisés, nos logements plus performants et nos services communaux plus accessibles.”

Sur les 33 candidats de la liste, la moitié a moins de 45 ans. Les plus jeunes Zora et Ilaria terminent leurs études, et Josiane est l’ainée de l’équipe, une retraitée passionée de culture. François Lebovy, assistant social dans le secteur de la jeunesse et conseiller communal, mène la liste avec Elise Willame. Ensuite, Myriam Fobe, Alan Lenglet et Noémie Dekoninck occupent les 3,4 et 5e position.

Concernant les priorités du mandat à venir, on peut lire : “Dynamiser la commune et d’y faciliter la vie de tou.te.s les habitant.es avec des places en suffisance dans les crèches, des repas sains, des cours végétalisées et des apprentissages adaptés au rythme de chaque élève dans les écoles, des communautés d’énergie, des commerces variés, des espaces publics conviviaux, accessibles à tou·te·s, des toilettes publiques dans les plaines de jeux,…”

Rédaction – Ecolo-Groen Auderghem