Communales 2024 : DéFI, grand perdant des élections, se réveille avec la gueule de bois

À l’exception d’Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert et Forest, DéFI accuse un net recul dans la plupart des communes. Toutes les entités confondues, le parti amarante perd ainsi 45 sièges.

C’est peut-être la défaite la plus marquante de ces élections en Région bruxelloise. À Schaerbeek, la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI) a subi une sévère défaite la reléguant à la cinquième place, avec seulement 6 sièges récoltés contre 17 en 2018. Avec ces résultats, le parti perd très clairement le maïorat et pourrait ne pas faire partie de la future majorité. C’est le PS qui est sorti en tête avec 10 sièges et 19,2% des voix, devant le cartel MR-Les Engagés (10 sièges, mais 18,2%), et Ecolo-Groen (9 sièges, -1) qui a limité la casse (-1,8%).

À la Ville de Bruxelles, le parti amarante quitte carrément le conseil communal. La liste, emmenée par Fabian Maingain, n’a pas réuni assez de voix. “C’est un chapitre de ma vie qui se clôture” a-t-il admis sur notre plateau ce lundi matin. En 2018, la formation politique avait obtenu trois sièges, dont un poste d’échevin.

Même constat à Anderlecht aussi, DéFI perd ses 3 sièges acquis en 2018 et quitte donc le conseil communal. Pareil à Molenbeek-Saint-Jean (-1 siège), Jette (-2 sièges), Berchem-Sainte-Agathe (-2 sièges) Etterbeek (-2 sièges), Ixelles (-2 sièges). À Evere, il ne conserve qu’1 siège, et en perd 3. Du côté de Woluwe-Saint-Pierre, le parti passe 3 à 2 sièges. À Watermael-Boitsfort il en perd 3, mais en conserve 4.

Dans le nord-ouest de Bruxelles, à Ganshoren, la liste du bourgmestre Jean-Paul Van Laethem, PS+Citoyens et DéFI avaient conclu un accord pré-électoral au printemps dernier pour proposer une majorité ensemble. Seule condition, que le parti centriste obtienne au moins deux sièges. Là aussi, la formation politique n’y est pas parvenue et est désormais exclue de la majorité composée uniquement de la LB et des socialistes.

Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert et Forest : trois exceptions

En revanche, à Auderghem, la Liste de la bourgmestre Sophie Devos (DéFI) arrive en première position avec même une majorité absolue. Avec 47,1% des voix, elle devance largement la liste MR-Engagés, tirée par Valérie Glatigny, qui a remporté 22,9% des voix. Malgré cette large majorité, Sophie Devos souhaite ouvrir les discussions à d’autres partis.

Constat similaire à Woluwe-Saint-Lambert, ou la liste du bourgmestre emmenée par Olivier Maingain, l’ex-président de DéFI, conserve la majorité absolue. La liste a récolté plus de 45% des voix. Comme à Auderghem, le bourgmestre sortant, qui sera très certainement renouvelé, souhaite ouvrir la majorité à d’autres formations, la liste MR+ et/ou des Engagés vraisemblablement.

Enfin, à Forest, la liste associant le MR et DéFI réalise le premier score de la commune, avec 25,8% des voix. Mais malgré cette position de leader, pas sûr que le cartel intègre la majorité. La liste PS-Vooruit, emmenée par Charles Spapens (PS) souhaite une “majorité progressiste” avant les élections. Il précise qu’il veut poursuivre le travail avec Ecolo, mais qu’il faudra un troisième parti pour avoir une majorité. Reste à savoir qui il choisira entre le PTB et la liste MR-DéFI. À l’heure actuelle, il précise ne pas avoir reçu d’appel de la part de la liste de droite.

