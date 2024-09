Communales 2024 : Caroline Joway, candidate bourgmestre Ecolo-Groen à Etterbeek

A Etterbeek, la liste Ecolo-Groen vise le maïorat, détenu par l’actuel bourgmestre Vincent Dewolf (MR) depuis de nombreuses années.

La liste est composée de 35 candidats et candidates au profil diversifié, que ce soit en termes d’âges (de 19 à 66 ans), de nationalités (Italie, Roumanie, Pologne, France, Espagne …) et de profils : économistes, enseignant.e.s, infirmière, employé.e.s, fonctionnaires, médecin, secteur associatif, sans profession…. Les trois échevins actuels figurent d’ailleurs sur la liste.

A sa tête, l’échevine de la Mobilité Caroline Joway, également candidate bourgmestre. “En 2018, j’ai été élue conseillère communale avant de devenir échevine de la Mobilité et des Travaux publics en 2021. Ce mandat a renforcé ma détermination/motivation et m’a poussée, au vu de mon ancrage etterbeekois et de mon engagement, à me présenter en tant que candidate Bourgmestre pour rendre Etterbeek plus dynamique, verte, participative et juste“, explique-t-elle.

L’échevin néerlandophone Pieterjan Vanden arrive en deuxième place. Bio-ingénieur spécialisé dans le climat et l’énergie. Le troisième échevin (notamment de la Cohésion sociale et du Budget participatif), Alain Bonus, pousse la liste.

Trois grandes priorités

Les principales priorités de la liste Ecolo-Groen pour Etterbeek sont la propreté, le bien-être à l’école et la sécurité.

“Bon nombre de rues etterbeekoises sont régulièrement sales. La lutte contre les incivilités en matière de déchets s’impose. L’école doit aussi être synonyme de bienveillance, d’inclusivité et d’apprentissage de la citoyenneté. Il faut pour cela réinvestir l’école et verduriser les cours de récréation trop grises. Enfin, une commune sûre est un lieu où il est agréable de se déplacer et d’habiter. On y arrive par l’augmentation du nombre de gardiens et gardiennes de la paix et de patrouilles de police à vélo, la lutte préventive contre la criminalité de concert avec la Région et l’Etat, le déploiement de caméras pour détecter les incivilités et l’aménagement des voiries“, complète Caroline Joway.

La candidate écologiste se montre également très critique concernant l’accord pré-électoral MR-PS-Les Engagés. “Les coalisés se contentent d’annoncer un “accord-cadre” qui “laisse beaucoup de liberté dans nos actions futures”. Avec quelles ambitions pour Etterbeek ? Autour de quel projet commun ? En langage politique, c’est une autre façon de dire que rien, ou si peu, n’a été négocié, si ce n’est la volonté de se garantir un poste dans un exécutif.”

► Lire aussi | Etterbeek : en tête de la Liste du Bourgmestre, Vincent De Wolf présente sa liste et son programme

Rédaction