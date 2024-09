Communales 2024 : A Saint-Gilles, le MR, l’Open Vld et Les Engagés forment une alliance

“Notre priorité est de promouvoir une gestion saine de la commune, en renforçant la gouvernance et en rétablissant une communication claire et ouverte avec tous les Saint-Gillois. Nous avons l’ambition de regagner la confiance des citoyens, de revenir en majorité afin de répondre notamment aux enjeux de sécurité et de remettre du bon sens dans la politique de mobilité”, déclare Yannis Bakhouche,(MR) tête de liste.

Les sections MR, Open Vld et Les Engagés de Saint-Gilles viennent d’annoncer leur décision de former une liste commune pour les élections communales. Pieter-Jan Devos (Chef de file Open Vld) est convaincu que Saint-Gilles possède un potentiel inexploité : “Il faut y travailler pour faire de toute la commune, tant le haut et le bas, un endroit où il fait bon vivre et travailler. Pour ce faire, nous devons nous attaquer aux problèmes de sécurité, de propreté et de logement abordable. Les six dernières années ont montré clairement que cela ne peut pas être réalisé avec la majorité actuelle. Avec le soutien des Saint-Gillois, les libéraux s’efforceront de remettre la commune sur la bonne voie.”

Mathias Looze et Dominique Kupper, respectivement chef de file et candidat Les Engagés, ajoutent: “Nous portons un projet positif pour Saint-Gilles. Nous voulons utiliser les leviers de proximité du niveau communal pour mener une transition climatique ambitieuse mais pragmatique, et améliorer la santé et la qualité de vie de tous les Saint-Gillois(es). Ils et elles ont droit à un cadre de vie paisible.”

Rédaction