Combats de chevaliers, tavernes et artisans : les fêtes médiévales font leur retour à Forest

Les fêtes médiévales font leur retour à Forest, après deux ans d’interruption. Au programme : des festivités, concerts, mais aussi des combats de chevaliers.

Un combat d’un autre temps a fait rage au sein de l’Abbaye de Forest. Des chevaliers en armure se sont affrontés à coup d’épée ou de hache. Les spectateurs avaient l’occasion de les regarder et d’en apprendre plus sur les coutumes du Moyen-âge. Ils ont pu, par exemple, écouter le “frère Ignace” qui leur a expliqué comment les blessés au combat étaient anesthésiés avant une opération : “L’éponge était imbibée d’une mixture, un puissant anesthésiant. On faisait respirer l’éponge au patient qui s’endormait. Donc contrairement à ce que l’on pense, au Moyen-âge, ce n’étaient pas des barbares, ils pensaient quand même au bien-être de leurs patients !“.

En plus des spectacles et d’un village reconstitué, des artisanats exposent aux fêtes médiévales et troquent bijoux, cornes et grandes étoffes. “Nous essayons de plus en plus de nous diriger nos animations vers les enfants. Il y a des joutes équestres, ce qui est très rare” explique Francis Malkau, le président de l’ASBL Régal, organisateur de l’événement. Pour les plus grands, les tavernes servent des élixirs d’antan, comme l’hypocras ou l’hydromel.

■ Reportage de Camille Paillaud, Camille Dequeker et Timothée Sempels