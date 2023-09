Collecte de dons Maroc : “le sprint est fini, on rentre maintenant dans un marathon”, déclare la porte-parole de la Croix rouge

Deux semaines, après qu’un terrible séisme ait frappé le Maroc, la Belgique peut se féliciter d’avoir récolté plus d’1,5 million d’euros de dons, récoltés par la Croix-Rouge de Belgique. Nancy Ferroni, porte-parole de l’organisation, était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

À ce jour, la Croix-Rouge de Belgique peut suivre à distance la situation au Maroc, grâce à d’étroites collaborations avec les collègues sur place. “L’aide commence à atteindre tous les villages reculés, du moins pour les besoins primaires comme l’eau et la nourriture, même si le plus gros défi est encore à venir”, déclare Nancy Ferroni.

Alors que l’automne s’installe petit à petit, les températures dans les montagnes marocaines à 1500 mètres d’altitude dégringolent. “La mission prioritaire est de donner des abris aux victimes, avec des tentes et des équipements sanitaires”, rajoute la porte-parole.

Cependant, la logistique est difficile et va nécessiter la collaboration entre la Croix-Rouge d’Allemagne, le Croissant Rouge et la Croix-Rouge de Belgique, pour réfléchir à acheminer le matériel le plus rapidement possible. “Le croissant rouge a demandé aux Allemands de coordonner toutes les aides et d’assurer l’acheminement. Une experte en logistique vient s’ajouter à l’équipe, pour gérer l’évaluation des besoins et superviser les achats”, précise Nancy Ferroni.

Elle rappelle, que le mieux reste les dons financiers, car tout peut être acheté sur place. “On rentre maintenant dans un marathon, le sprint est fini, mais le marathon commence et la Croix-Rouge et le Croissant Rouge demande 100 millions d’euros pour l’urgence et la reconstruction du pays”, conclut la porte-parole.

■ Interview de Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique au micro de Fabrice Grosfilley