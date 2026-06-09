Colère dans l’enseignement : la ministre Glatigny écarte toute annulation des épreuves certificatives externes

La ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR), a écarté mardi une annulation des épreuves certificatives externes en raison du mouvement de contestation mené dans les écoles, comme le demandent les syndicats.

Dans un communiqué, la ministre rappelle que l’organisation du CEB, du CE1D et du CESS est “obligatoire“, puisque prévue par un décret de juin 2006. Les épreuves ne seront donc pas annulées.

“Les épreuves externes certificatives sont conçues précisément pour garantir l’égalité de traitement entre les élèves”, ajoute la libérale. “Elles reposent sur des questionnaires identiques, administrés selon un calendrier commun et corrigés sur la base de grilles harmonisées. L’annulation de ces épreuves pénaliserait davantage les élèves déjà en difficulté“, souligne encore Mme Glatigny.

Selon elle, le cadre juridique en place contient déjà les garanties nécessaires pour permettre aux conseils de classe de statuer dans l’intérêt des élèves, “y compris dans l’hypothèse où certaines épreuves externes seraient perturbées” ou en cas de “situations exceptionnelles”. “Ainsi, lorsque qu’un élève n’a pas pu participer à une épreuve externe certificative pour un motif externe justifié (par exemple, une grève), le conseil de classe conserve la possibilité d’apprécier la maîtrise des compétences concernées sur la base d’un dossier pédagogique comprenant notamment les bulletins, les évaluations réalisées au cours de l’année, les rapports circonstanciés des enseignants et tout autre élément pertinent permettant d’apprécier les acquis de l’élève“, complète la ministre qui dit maintenir sa “totale confiance aux directions, aux enseignants et aux équipes éducatives pour apprécier la situation de chaque élève”.

Le front commun syndical de l’enseignement a appelé mardi matin la ministre à annuler l’organisation des épreuves certificatives externes dans les écoles perturbées par le mouvement de contestation suite aux mesures d’économies décidées par le gouvernement dans l’enseignement.

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Ces épreuves certificatives doivent normalement débuter le 18 juin prochain pour le CEB (destiné aux élèves en fin de 6e primaire), et le lendemain pour le CE1D (fin de 2e secondaire) et le CESS (fin de 6e secondaire).

Au total, ce sont quelque 150.000 élèves qui sont concernés cette année par ces épreuves.

Belga