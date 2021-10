Coldplay ajoute un 4e concert au stade Roi Baudouin en 2022

Coldplay prévoit finalement un quatrième concert en Belgique, a annoncé Live Nation. Coldplay se produira ainsi les 5, 6, 8 et aussi 9 août 2022 au stade Roi Baudouin à Bruxelles.



La vente des billets pour le quatrième concert débutera le vendredi 29 octobre à 9 heures via ticketmaster.be. Pour l’achat d’un billet, il faut compter entre 30,80 euros et 138,80 euros.

London Grammar sera l’invité spécial du groupe pop les 8 et 9 août. Après les quatre dates prévues en Belgique, Coldplay quittera l’Europe continentale et poursuivra sa tournée mondiale “Music of the Spheres World Tour” au Royaume-Uni.

Fin 2019, les membres du groupe avaient annoncé qu’ils ne feraient plus de tournées tant qu’elles ne pourraient pas être réalisées avec un bilan neutre pour le climat. L’électricité nécessaire à chaque concert sera fournie via des sources d’énergie renouvelables et le groupe compte planter un arbre pour chaque billet vendu.

Avec Belga – Photo : Belga/Jasper Jacobs