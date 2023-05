“Classement sans suite” : la pièce de théâtre qui retrace le parcours des victimes de violences sexuelles

En Belgique, 53% des plaintes pour violences sexuelles sont encore classées sans suite. La pièce de théâtre Classement sans suite retrace le parcours des victimes de leur dépôt de plainte au procès éventuel. Caroline Poiré, avocate pénaliste spécialisée dans les violences sexuelles et actrice dans la pièce était l’invitée du 12h30.

Cette pièce de théâtre est née de la volonté d’informer le public du parcours des victimes de violences sexuelles. “C’était important pour moi d’expliquer ce parcours judiciaire qui est long et pénible” explique Caroline Poiré. Selon elle, le théâtre est un très bon outil d’information et de sensibilisation. Si la pièce donne toutes les informations nécessaires sur les démarches, elle essaye aussi de déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui persistent.

En effet, l’avocate nous explique que cela démarre au sein de l’entourage, qui : “Porte une responsabilité sur ce que la victime a subi.”

Caroline Poiré confirme que le mythe du viol fait par un inconnu dans une ruelle sombre persiste, et c’est ce qui rend parfois difficile pour les victimes de comprendre qu’elles le sont. Dans la majorité des cas, celles-ci connaissent leurs agresseurs (amis, famille, travail). Si l’avocate n’a pas participé à l’écriture de la pièce, elle l’a relu avec attention. Les deux réalisateurs l’ont suivi pendant plus d’un an, ont assisté aux audiences et ont rencontré les victimes.

La pièce sera jouée ce samedi à 20h30 et ce dimanche à 18h au théâtre CreaNova à Saint-Gilles.

■ Interview de Caroline Poiré, avocate au micro de Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez