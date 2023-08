Classement de Shanghai : l’Université libre de Bruxelles stagne au-delà du top 100

Par contre, deux autres universités belges sont parvenues à se hisser dans le top 100.

Depuis 2003, le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields – considéré comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Les universités américaines continuent de dominer le classement. Côté belge, l’UGent occupe la 83e place et la KU Leuven suit à la 85e.

Comme l’année dernière, l’Université libre de Bruxelles (ULB) se maintient entre la 101e et 150e place, et prend donc la troisième place des universités belges.

Comme pour les éditions précédentes, plus de 2.500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1.000 premiers.

