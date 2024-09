Circulation et stationnement interdits, déviations, périmètres de sécurité… Les perturbations attendues pour la visite du pape

Vélo

Le stade Roi Baudouin est accessible à vélo. De nombreuses communes se trouvent à distance cyclable. Un parking à vélos surveillé est situé avenue du Gros Tilleul. Les parkings gratuits du Jardin botanique de Meise et du Basilix à Berchem-Sainte-Agathe se trouvent à 10 minutes à vélo du stade.

Transports en commun

Les lignes de métro 2 et 6 mènent au stade Roi Baudouin. Les arrêts Heysel et Houba-Bruggmann sont les plus proches du stade. Pour les tribunes 2 et 3, il est conseillé d’emprunter l’arrêt Heysel. Pour le parterre et la tribune 1, prenez plutôt l’arrêt

Houba-Bruggmann.

Plusieurs lignes menant au stade seront renforcées. Les fréquences de la ligne de métro 6 seront augmentées et la ligne de métro 2 prolongée de Simonis jusqu’à Roi Baudouin. Les fréquences de la ligne de tram 7 (Vanderkindere – Heysel) seront également renforcées. Des métros supplémentaires seront par ailleurs prêts à être injectés en temps réel, notamment lors de la sortie du stade.

Certains accès aux stations de métro autour du stade (Roi Baudouin, Heysel, Houba-Brugmann) seront fermés dès le matin à la demande de la police de manière à fluidifier et guider les flux. La station de métro Roi Baudouin sera totalement fermée de midi à 14h30.

La STIB conseille aux voyageurs qui viennent de l’extérieur de Bruxelles et empruntent les lignes de métro ​ 1-5 de changer à Beekkant pour se rendre au Heysel. ​ Les voyageurs peuvent trouver l’itinéraire le plus adapté à leur trajet grâce à la recherche d’itinéraire de la STIB, sur le site internet et l’application mobile. Du personnel de la STIB sera présent dans plusieurs stations du réseau samedi et dimanche afin de renseigner et orienter les voyageurs.

Plusieurs lignes déviées

La visite du Souverain pontife aura un impact sur plusieurs lignes de tram et de bus de la STIB, qui seront déviées samedi ou dimanche.

Un périmètre de sécurité sera instauré autour de la Basilique de Koekelberg du vendredi 27 septembre 22h au samedi 28 septembre 14h. Cela aura un impact sur les lignes suivantes :

Les trams 9 seront interrompus entre Simonis et Schweitzer. Les trams venant de Groot-Bijgaarden seront déviés depuis Schweitzer vers la Gare de l’Ouest.

Les bus 13 seront déviés entre Simonis et Square du Centenaire.

Les bus 87 seront déviés entre Simonis et Neuberger

Les bus de la ligne Noctis N16 seront déviés entre Simonis et Goffin.

Le samedi avant 14h, les bus 53 seront déviés entre Bastogne et Miroir.

Le dimanche, la célébration de la messe au Stade Roi Baudouin aura un impact sur la ligne de tram 9, qui sera interrompue à Stade jusqu’à 14h, et sur la ligne de bus 83, qui sera déviée entre Tircher et Esplanade jusqu’à 14h.

Si vous venez en bus, enregistrez votre bus via ce formulaire en ligne. Un emplacement à proximité du stade sera prévu. Quelques jours avant la célébration, vous recevrez un voucher de stationnement avec des indications détaillées. Une fois sur place, des stewards vous guideront pour le stationnement.

Kiss & Ride

Si vous souhaitez déposer ou récupérer quelqu’un au stade, une zone Kiss & Ride est prévue au parking C. Suivez les panneaux EXPO depuis les différentes directions et prenez la sortie 7a EXPO/Chaussée Romaine sur le R0 en direction du parking C.