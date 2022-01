Circulation dans le Bois de la Cambre : Uccle se tourne à nouveau vers la justice pour la réouveture

Le bras de fer entre la Ville de Bruxelles et la commune d’Uccle se poursuit, près de deux ans après la fermeture de la plupart des voiries du Bois de la Cambre.

Uccle se tourne à nouveau vers la justice dans le cadre du dossier de la mobilité dans le Bois de la Cambre, nous a confirmé Boris Dilliès, bourgmestre de la commune. En citant la Ville de Bruxelles à comparaitre, il souhaite faire péréniser le jugement temporaire sur la réouverture d’une portion du Bois à la circulation des voitures.

Pour comprendre le fond du dossier, revenons en mars 2020. Le confinement vient alors de commencer. Le télétravail est obligatoire et la Ville de Bruxelles décide de fermer les voiries de l’espace vert pour laisser plus de place aux nombreux promeneurs qui y viennent se dégourdir les jambes. Quelques mois plus tard, la situation sanitaire se normalise et les bouchons réapparaissent dans les rues autour du Bois, tout particulièrement à Uccle. Des négociations échouent entre les deux communes bruxelloises. Uccle saisit alors la justice qui lui donne raison et estime que la fermeture totale de la boucle sud du Bois de la Cambre est illégale. Un jugement ensuite confirmé en appel. Pour se conformer à la décision de justice, la Ville de Bruxelles se voit donc contrainte de rouvrir la boucle sud. Mais elle ne le fait que partiellement. Ce qui est insuffisant pour la commune d’Uccle. “Aujourd’hui que le télétravail diminue, d’importants bouchons sont enregistrés dans certaines rues de la commune. Ajoutez à cela une augmentation de la pollution“, indique Boris Dilliès. L’édile espère donc qu’une nouvelle décision de justice viendra clarifier cette situation.

Par ailleurs, la commune d’Uccle souhaite également la désignation d’un bureau indépendant pour encadrer le futur comptage des véhicules en vue d’aboutir à un plan de circulation définitif. Un bureau a été désigné par la Ville de Bruxelles, mais son indépendance est remise en question par le bourgmestre d’Uccle. “Mon expérience dans ce dossier m’amène à faire preuve d’un maximum de vigilance à l’encontre de la Ville“, indique Boris Dilliès.

Une décision que regrette la Ville de Bruxelles dans les colonnes du Soir : “Il y a une plateforme avec la Ville, Ixelles, Boitsfort et la Région, et c’est vrai que le MR d’Uccle nous a signifié qu’il ne voulait plus être dans cette dynamique. Je le regrette.”

