Cieltje Van Achter : “pour l’opposition, ce qui se passe à Bruxelles, c’est génial”

Le parti NV-A bruxellois a tenu une conférence de presse de bilan à mi-législature. 546 questions ont été soumises en 2 ans qui n’épargnent la majorité. La cheffe de groupe au Parlement bruxellois, Cieltje Van Achter (NV-A), confirme le manque de cohésion au sein du gouvernement.

Pour la formation nationaliste flamande, durant la crise liée à la pandémie, le gouvernement bruxellois n’a pas su gérer les problèmes. “Le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) a excellé dans l’incompétence et il a enchaîné les erreurs” selon le parti.

Quand on partage les doutes sur l’objectif de la NV-A de vouloir surtout démontrer que Bruxelles ne fonctionne pas, Cieltje Van Achter répond qu’aujourd’hui, son rôle en tant qu’opposante est de souligner les difficultés et erreurs de la majorité bruxelloise. “Je ne pourrais pas faire de la politique si je ne souhaitais pas que Bruxelles rayonne. C’est une chouette ville, il faut avancer.”

Selon elle, ce qui se passe est génial pour l’opposition. “Ça ne marche pas, il n’y a aucun dossier qui avance à Bruxelles. Le gouvernement fait vraiment un mauvais boulot. En tant que bruxelloise, j’aurais aimé que ce soit différent, que les choses avancent, qu’il y ait un taux d’emploi plus élevé par exemple. On fait l’opposition, c’est notre rôle et c’est ce que les gens attendent de nous.”

Pour la cheffe de groupe, le plus gros échec de ce gouvernement est le fait d’avoir commencé avec un accord sans négocier le budget. “Le ministre-président Vervoort est un leader très faible, il ne tient pas son gouvernement en main. On voit plus de querelles que de réels accords politiques. Il y a un grand problème de cohésion gouvernementale. On voit aussi les menaces d’avoir des majorités alternatives, c’est du jamais vu. En Flandre, on ne peut pas imaginer avoir une majorité alternative pour des dossiers importants.” Elle ajoute que son commentaire est sur le gouvernement qui fait un très mauvais travail, pas sur Bruxelles ni sur les Bruxellois.

Concernant la montée de la NV-A dans une majorité à Bruxelles, Cieltje Van Achter répond que ce n’est pas la question aujourd’hui. “On fait l’opposition pour le bien de Bruxelles, pour améliorer les choses pour les Bruxellois.”

Anaïs Corbin/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley