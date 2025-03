Christophe De Beukelaer : “J’espère que les partis qui bloquent proposeront quelque chose”

“J’espère que les partis qui bloquent (la formation d’un gouvernement bruxellois, ndlr) proposeront quelque chose” lors de la réunion à sept prévue cet après-midi à 16h00, a dit lundi matin sur LN24 le chef de file des Engagés à Bruxelles, Christophe De Beukelaer.

“Le PS et l’Open VLD doivent faire des compromis. Si, en politique, on n’est pas capable d’en faire, on ne doit pas faire de politique”, a-t-il ajouté en appelant les deux partis “à prendre leurs responsabilités pour trouver une solution au blocage”. “Notre mission d’information avait pour but de recréer du dialogue là où plus personne ne se parlait. Nous, on a réussi à remettre tout le monde autour de la table et à permettre qu’on se retrouve à sept partis”, a poursuivi M. De Beukelaer. “Lors de la réunion de cet après-midi, on parlera budget bruxellois, mais on verra aussi quelles sont les prochaines étapes. J’espère que les partis qui bloquent proposeront quelque chose”, a-t-il conclu.

La formation d’un gouvernement bruxellois achoppe depuis les élections de juin dernier en raison des exclusives posées par différents partis. Après une multitude de réunions, le blocage persiste entre l’Open VLD, qui insiste sur la présence de la N-VA dans le gouvernement bruxellois, et le PS, qui s’y oppose.

L’Open VLD, dont le chef de file bruxellois Frédéric De Gucht a rencontré le président du MR Georges-Louis Bouchez dimanche, est le seul parti à ne pas suivre la voie proposée par les informateurs Elke Van den Brandt (Groen) et Christophe De Beukelaer d’un gouvernement à sept – MR, PS, Les Engagés, Groen, Open VLD, Vooruit et CD&V.

Contrairement à ce qui était initialement attendu, Frédéric De Gucht a toutefois annoncé qu’il participerait à la réunion des sept partis au Parlement bruxellois ce lundi à 16 heures. “Il ne s’agit pas de négociations, mais nous allons examiner les pistes élaborées par un comité de pilotage” sur la situation budgétaire bruxelloise, a-t-il précisé.

Belga