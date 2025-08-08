Passer la navigation
Championnats d’Europe d’athlétisme U20 : Elliot Vermeulen entre en finale du 1500m avec le meilleur chrono en séries

La deuxième des quatre journées des championnats d’Europe juniors (U20) d’athlétisme, organisés à Tampere, en Finlande, a vu le Bruxellois Elliot Vermeulen signer le meilleur chrono des séries du 1500m vendredi matin. Il s’est imposé dans la première des deux courses en 3:44.20. La finale est programmée dimanche.

Lauren Petroci-Coninx a assuré sa présence en demi-finales du 200m grâce à sa 3e place dans la première série en 24.20 (-1,2m/s), 14e chrono des 43 participantes. Les demi-finales se courront samedi et la finale dimanche.

Treizièmes des qualifications, au nombre d’essais, Kyani Joosten n’est pas parvenue à se classer en ordre utile (top 12) pour revenir en finale du saut à la perche. Elle a franchi 3m95 à son 3e essai, se classant 6e du groupe A. La Grecque Evgenia-Maria Panagiotou a obtenu le dernier ticket de finaliste en passant 3m95 à sa 2e tentative.

Astrid Van Breedam ne courra pas la finale du 3000m steeple après avoir terminé 14e de la première des deux séries en 11:00.88, 27e chrono des 33 engagées. Au lancer du marteau, Manon Beernaert a aussi vu son parcours s’arrêter en qualifications après avoir manqué ses trois essais. Elle n’a donc pas été classée.

Belga – Photo : Jolien De Bock

08 août 2025 - 13h38
Modifié le 08 août 2025 - 13h38
 

