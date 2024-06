Championnats de Belgique d’athlétisme : Kevin Borlée marque des points pour les JO

Kevin Borlée a signé un chrono de 46.39 sur 400m en séries des championnats de Belgique d’athlétisme, samedi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Pour sa première course de la saison, Kevin Borlée, 36 ans, a marqué des points pour décrocher sa sélection olympique avec les Belgian Tornados. Il pourrait disputer à Paris cet été ses 5es Jeux d’affilée. Cela semble plus compromis pour son frère jumeau, Jonathan, non partant samedi en raison d’un problème au dos. Le temps le plus rapide des séries sur le tour de piste a été réussi par Robin Vanderbemden en 46.18. Florent Mabille a couru en 46.23. Kevin Borlée a signé le 3e temps en 46.39, soit le 7e chrono belge de l’année. Huit athlètes (au maximum) iront à Paris pour le relais 4X400m.

Jonathan Borlée n’a lui pas réussi de chrono cette année et son cas sera délibéré par Jacques Borlée, coach des Belgian Tornados, et les instances compétentes. Dylan Borlée a couru lui en 46.56, 4e temps des séries samedi. “Cela redonne espoir”, a confié Kevin Borlée. “Je ne vais probablement pas disputer la finale pour ne pas prendre de risque. J’ai encore mal aux tendons d’Achille. J’ai dit à Olivia (sa soeur, ndlr) avant la course que cela pouvait être la dernière. Je tablais sur un temps de 48 secondes. Je fais 46.39. Il y a encore cinq à six semaines avant l’épreuve à Paris. Je peux certainement gagner encore une seconde.“

Kevin Borlée espère aussi voir son frère Jonathan monter dans le train, malgré son absence samedi. “A l’entraînement, il est au moins à mon niveau. Je pense qu’il a sa place pour Paris. Nous sommes les premiers à reconnaître lorsque nous n’avons pas le niveau pour apporter quelque chose à l’équipe. Nous n’irons certainement pas en touristes à Paris“.

Belga