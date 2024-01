Challenge : une course entre Knokke et le Signal de Botrange

Cette nuit, lors du changement d’année, Maxime Dupont et Benjamin Desmet ont décidé de se lancer un challenge : courir 250 km.

Maxime Dupont et Benjamin Desmet ont décidé de traverser la Belgique en courant 250 km qui relient Knokke-Heist (0m d’altitude) au Signal de Botrange situé dans les Hautes Fagnes (694m d’altitude) le plus vite possible. Ce challenge entre dans un projet qui a comme objectif de collecter des fonds pour l’association Goods To Give – “Back To Sport with A Smile”. Ils souhaitent sensibiliser le public à la collecte d’équipements et matériels sportifs afin de les redistribuer aux jeunes en situation de précarité.

■ Une interview de Romain Vandenheuvel et Karim Fahim