Chaleur: toute la Belgique en avertissement orange, à l’exception de la Côte
L’Institut royal météorologique (IRM) a encore placé toutes les provinces de Belgique en code d’avertissement orange ce samedi, synonyme de températures élevées avoisinant les 35 degrés.
La Côte fait exception avec un avertissement jaune, qui s’étendra à l’ensemble du pays à partir de dimanche.
La vague de chaleur se poursuivra ce samedi avec des maxima supérieurs à 35 degrés en beaucoup d’endroits, prévient l’IRM. L’est du pays pourrait même affronter jusqu’à 37 ou 38 degrés, voire très ponctuellement 39 degrés.
Dans le cadre de cet avertissement orange, il est conseillé de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de passer ses journées dans des endroits frais et d’éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.
La phase d’alerte du plan ozone et fortes chaleurs activée par le SPF Santé publique reste par ailleurs d’actualité.
Belga