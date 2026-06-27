Chaleur: de nouvelles concentrations d’ozone élevées attendues ce samedi

La cellule rapporte avoir mesuré des concentrations d’ozone élevées vendredi, dans les réseaux de surveillance de la qualité de l’air de toutes les régions. Le seuil d’information européen de 180 microgrammes par mètre cube d’air (µg/m3) a d’ailleurs été dépassé en quatre points de mesure en Flandre. Les concentrations maximales par région ont atteint 208 µg/m3 en Flandre (à Schoten), 163 µg/m3 à Bruxelles (Berchem-Saint-Agathe) et 175 µg/m3 en Wallonie (Engis).

Elles étaient néanmoins légèrement inférieures aux prévisions, précise Celine.

Ce samedi, en raison de la combinaison de la pollution de l’air avec le temps chaud et ensoleillé, les concentrations d’ozone augmenteront à nouveau fortement. La Cellule interrégionale de l’environnement s’attend à des dépassements du seuil d’information dans le centre et le nord-est.

Dimanche par contre, il fera moins chaud et les concentrations d’ozone reviendront à la normale dans l’ouest du pays. Elles resteront cependant élevées dans l’est et le sud mais aucun dépassement n’est prévu.

Le seuil de 180 µg/m3 est la valeur européenne à partir de laquelle la population doit être informée. Le seuil d’alerte est lui fixé à 240 µg/m3.

Belga