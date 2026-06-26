Chaleur : Plus de 400 interventions médicales depuis ce matin à Bruxelles

Les services d’aide médicale urgente ont déjà réalisé plus de 400 interventions depuis 08h00 vendredi, en raison notamment de la vague de chaleur, a indiqué le service d’ambulance des pompiers de Bruxelles.

Face à cette hausse d’activité, les secours ont réorganisé leurs effectifs en réaffectant une partie du personnel de réserve vers les ambulances. Cette mesure a permis de mettre en service sept ambulances supplémentaires, dont une est assurée par un équipage de la Croix-Rouge.

Le nombre d’appels au 112 a également augmenté au cours de la journée. Malgré cette pression accrue, les services de secours assurent que la continuité de l’aide à la population reste pleinement garantie.

Les autorités demandent toutefois à la population de ne pas solliciter inutilement le numéro d’urgence 112 et de le réserver exclusivement aux situations de réelle urgence, afin de permettre une prise en charge rapide des personnes qui en ont le plus besoin.

Belga