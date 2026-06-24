Chaleur : les musées de la Ville de Bruxelles ferment plus tôt jusqu’à samedi

Les Musées de la Ville de Bruxelles ont adapté leurs horaires en raison de la vague de chaleur. En raison de l’alerte orange émise par l’Institut royal météorologique (IRM), plusieurs établissements fermeront exceptionnellement leurs portes à 15h30 du mercredi 24 juin au samedi 27 juin inclus, ont-ils annoncé mercredi.

La mesure vise à garantir des conditions de visite confortables pour le public et à préserver les conditions de travail du personnel. Sont concernés le Musée de la Ville de Bruxelles – Maison du Roi, la GardeRobe MannekenPis, le Musée Mode & Dentelle et le Musée des Égouts.

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Durant cette période de quatre jours, ces musées accueilleront les visiteurs de 10h00 à 15h30. Les horaires habituels reprendront ensuite à partir du dimanche 28 juin, avec une ouverture de 10h00 à 17h00.

Plusieurs institutions culturelles et touristiques ont déjà annoncé ces derniers jours des adaptations de leurs activités en raison des températures élevées attendues à Bruxelles et dans le reste du pays.

Belga