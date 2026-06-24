L’Atomium fermé l’après-midi ces trois prochains jours en raison de la canicule

En raison de la canicule, l’accès à l’Atomium sera fermé au public à partir de 14h00 mercredi, jeudi et vendredi, a annoncé mardi la direction du monument sur le site internet.

Le monument bruxellois, qui ferme habituellement ses portes à 18h00, ne sera ouvert que de 10h00 à 14h00. Les dernières entrées se feront à 13h30. L’institution précise que les billets achetés en ligne resteront valables jusqu’à la fin de l’année 2026.

D’autres monuments sont concernés par ces fermetures en raison des températures caniculaires. En France, la tour Eiffel a exceptionnellement fermé ses portes à 16h00 mardi.

Belga