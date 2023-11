“Cet hiver risque d’être plus compliqué que les hivers précédents”, prévient le Samusocial

Le Samusocial lance une campagne pour rendre visible le sans abrisme et tire la sonette d’alarme. Bruxelles est à son tour frappée par une invasion de punaises de lit qui réduit les capacités d’accueil.

Le Samusocial a lancé une campagne “Sans papiers, sans droits, sans abri : un statu quo intenable !” et propose des solutions concrètes aux responsables politiques pour “sortir les plus fragiles de l’errance”. Cette campagne est réalisée en collaboration avec le CIRé (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), Médecins du Monde et l’asbl l’Ilot.

Le Samusocial cherche à alerter sur les conditions de vie des personnes sans-papiers les plus vulnérables. Il réclame des solutions humaines et durables pour ces personnes en difficulté. Et les mois qui arrivent n’incitent pas à l’optimisme. “Cet hiver risque d’être plus compliqué que les hivers précédents”, s’alarme Sébastien Roy, Directeur général du Samusocial.

“Nos équipes sont déjà mobilisées, mais il faut savoir que nous faisons face au phénomène des punaises de lit qui nous oblige à moduler nos places de manière journalière”. Cette situation engendre une réduction des capacités d’accueil. Quelque 1.500 affiches ont par ailleurs été déployées dans la ville pour cette campagne du Samusocial ainsi qu’une exposition de photos qui a été inaugurée ce matin à la Bourse.

