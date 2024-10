Ce soir, DJ Moh Green débarque dans RAPOL’OG!

Le défilé de DJs continue dans RAPOL’OG, et ce soir, c’est un set signé DJ Moh Green !

Avec des collaborations prestigieuses aux côtés de Sean Paul, French Montana et Indila, il fait danser les pistes des clubs les plus emblématiques autour du globe. Le DJ franco-algérien est aussi ambassadeur de l’Association African Proud et fondateur de l’African Proud Contest, le premier concours musical 100% numérique en Afrique. Ses sons, vus plus de 300 millions de fois, l’ont placé en haut des classements et lui ont valu de nombreuses nominations.

Mais avant d’en arriver là, Moh Green a commencé jeune. À 15 ans, il forme avec DJ Fans-T le groupe Golden Crew. Le duo enchaîne mixtapes et performances dans de nombreux clubs, puis devient résident sur des radios telles que Radio FG. Également producteur, Il revient avec un nouvel EP “Right Now”, qui célèbre la diversité culturelle et sera disponible dès le 22 novembre!

Ne manquez pas le set de DJ Moh Green sur nos ondes, dès 20h00 dans Rapol’OG sur BX1, radio de Bruxelles : c’est à écouter en DAB+ et sur notre site bx1.be/radio

Abonne-toi à la playlist RAPOL’OG pour encore plus de hip hop (ici)!